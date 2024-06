Viveiro Municipal “Florescer” é inaugurado pela Prefeitura

Foi inaugurado na manhã de hoje (5) o Viveiro Municipal “Florescer” que funciona no recinto poliesportivo. A solenidade contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, secretários municipais, professores e alunos dos 4º anos da EMEF Navarro de Andrade que participam do programa de educação ambiental promovido pela SAAMA.

O Viveiro produz mudas ornamentais a partir de sementes, estaquias, enxertias e alporquias, sendo que muitas destas sementes e estacas são doadas pela população ou coletadas de matrizes cultivadas no Viveiro.

O viveiro é utilizado, também, para promover junto às escolas ações de educação ambiental estimuladoras do cultivo, proteção e ampliação das áreas públicas de ajardinamento no município e até o momento foram produzidas em torno de 600.000 mudas.

“Imenso prazer em inaugurar o viveiro de mudas ornamentais no dia do meio ambiente junto com os alunos, porque faremos uma semana alusiva a data”, disse Thiago Ribeiro Benetão, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

Benetão ainda lembrou que o viveiro foi criado tendo como objetivo tornar a cidade mais bonita por um custo mais acessível.

“Nossa secretaria trabalha com a sustentabilidade e o viveiro foi construído com esse foco, utilizando materiais pertencentes a Prefeitura, porém sem utilização. Na produção das mudas utilizamos até 5 vezes as bandejas que são descartáveis e, ainda, utilizamos o composto orgânico como substrato que é proveniente do Centro de Compostagem”, disse.

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil disse que a cidade está bonita e bem cuidada e com o viveiro o município economiza para investir em outras áreas.

“Não seria possível adquirir essa quantidade de mudas a preço de mercado e só com o viveiro é possível fazer a troca periódica das plantas. Parabéns pelo trabalho que tem sido feito. Precisamos proteger e cuidar do meio ambiente e isso acontece no Centro de Compostagem e com a educação ambiental oferecida para as crianças”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Na ocasião, os alunos da EMEF Navarro de Andrade puderam conhecer os métodos de cultivo e tiveram ainda a oportunidade de aprender e realizar o plantio de algumas mudas a partir de estacas e levá-las para cultivar em casa.