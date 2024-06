Sertanejo na Praça, programação cultural de aniversário de Adamantina, acontece nesta quarta-feira (12)

Lançamento da iniciativa acontecerá no dia 25 de junho no Ipê Palace Hotel a partir das 9h

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criou o Programa “Adamantina Qualifica”. O lançamento da iniciativa acontecerá no dia 25 de junho no Ipê Palace Hotel a partir das 9h.

O objetivo do programa visa a qualificação profissional de forma essencial para o crescimento e aperfeiçoamento das habilidades individuais, para fomento e geração de emprego e renda.

Para isso, será disponibilizado um cronograma de qualificação continuada para atender as demandas de profissionais do município.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Adamantina (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou uma pesquisa de mercado com o objetivo de entender e conhecer quais são as vagas com menor índice de ocupação no município.

Conforme os dados, as vagas em que apresentam baixa adesão são aquelas que exigem habilidades específicas como, por exemplo: boleira, doceira, açougueiro, padeiro, confeiteiro, manicure, pedicure e serviços domésticos em geral.

Agora, com o programa, serão disponibilizadas as qualificações necessárias para que os interessados preencham as vagas que estão em aberto. Os cursos que serão disponibilizados de forma gratuita serão anunciados durante o lançamento do programa.

Além das qualificações, o programa também busca fomentar a inserção no mercado de trabalho, realizando oficinas de elaboração de currículos e simulação de entrevistas voltadas para as vagas pleiteadas.

Outro diferencial do programa é a criação do Bolsão de Currículos, onde os participantes terão seus currículos disponibilizados no Posto de Atendimento ao Trabalho, que ficará encarregado de acompanhar a disponibilidade nas empresas.

Poderá participar qualquer pessoa, acima de 18 anos, empregado ou não.