Prefeitura de Adamantina realiza inauguração das quadras de beach tennis no Parque dos Pioneiros

No dia 25 de junho, a partir das 8h30, na sala de licitações da Prefeitura de Adamantina, acontece a licitação, na modalidade concorrência pública destinada a instalação e exploração de quiosques localizados no Parque dos Pioneiros e da lanchonete localizada no terminal rodoviário do município.

Com o objetivo de apresentar o local e sanar possíveis dúvidas dos interessados, o “Espaço Gastronômico” estará aberto nesta quarta-feira (12), das 14h às 16h.

Aqueles que já registraram o interesse serão contatados via telefone para que possam conhecer a estrutura. Demais interessados também podem conhecer as dependências neste dia.

O lance inicial para o terminal rodoviário é de R$655,00 e o lance inicial para os quiosques é de R$400,00. O tipo de licitação é o de maior lance ofertado para efeito de aluguel.

As ofertas serão pagas em parcelas mensais consecutivas, no valor declarado pelo participante vencedor.

No caso dos quiosques, o licitante que ofertar o maior valor poderá escolher o espaço de sua preferência entre os cinco que estarão disponíveis e assim sucessivamente. Cada licitante poderá ofertar somente um único lance para os quiosques, em envelope fechado, lacrado, que será aberto no ato da sessão.

O contrato será válido por 12 meses. O vencedor do certame ficará responsável pelo pagamento do aluguel, IPTU, água, esgoto, energia elétrica e impostos devidos aos públicos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas, Previdenciários e Comerciais.

Todas as informações necessárias estarão disponíveis em www.adamantina.sp.gov.br. O telefone para contato é (18) 3502-9010 ou 3502-9045.

Sobre os quiosques

As obras de construção das cinco edificações do tipo quiosques que receberão comércio do gênero alimentício estão sendo executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto.

A obra ainda contempla a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes.

O convênio firmado com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, contempla o repasse de 615.073,96 mais a contrapartida de R$136.021,81, totalizando o valor de R$ 751.095,77.

O recurso estadual foi destinado a Adamantina, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019. Com isso, é possível pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.