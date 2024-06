Prefeitura de Adamantina inaugura Viveiro de Mudas Ornamentais

Valores dos pedágios serão atualizados a partir desta terça-feira (4) com base no índice IPCA dos últimos 12 meses

Os valores das tarifas de pedágio em todas as praças da Eixo SP Concessionária de Rodovias serão atualizados a partir da 0h desta terça-feira (4). O reajuste será de 3,69%, que foi o índice medido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) nos últimos 12 meses. O reajuste anual está previsto no contrato de concessão.

A atualização dos valores foi homologada pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicada na edição do Diário Oficial do dia 27 de maio.

Confira no link abaixo os valores atualizados que entrarão em vigor a partir desta terça-feira.

https://drive.google.com/file/d/1PLW_6Bxa-CRqOiQygXZHAbAEV3itIGZS/view?usp=drive_link

Desconto progressivo

Os motoristas de veículos de passeio (categoria 1) que utilizam o sistema de cobrança automática e viajam pelas 12 rodovias sob gestão da Eixo SP têm descontos progressivos nas tarifas de acordo com a quantidade de vezes que passam pelas praças de pedágio. O DUF (Desconto de Usuário Frequente) está integrado às operadoras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio. O desconto para veículos de passeio começa a contar a partir da segunda passagem realizada na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário. Quanto maior o número de vezes que o usuário passa pela praça de pedágio dentro do mesmo mês, maior é o desconto. A redução no valor da tarifa pode chegar a até 90%.

Benefício nas pistas automáticas

Há desconto também aos usuários de qualquer categoria de veículo que utilizam as pistas de cobranças automáticas. Neste caso, a redução é de 5% no valor da tarifa para todos os tipos de veículos que utilizam tags. Para os veículos de passeio com tag, o benefício de 5% é válido na primeira passagem no mês calendário. A partir da segunda passagem, ocorre a inclusão automática no sistema DUF.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul.