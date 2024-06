Festa Junina do Padroeiro trará 32 prêmios e novidades

A Festa Junina do Padroeiro Santo Antônio foi a pauta do programa Entrevista da Semana transmitido ao vivo na manhã de segunda-feira (3) pela TV Folha Regional com a participação do coordenador do evento Gabriel Antonio da Cruz.

No próximo dia 15 de junho (sábado) será realizada a 32ª edição, no Recinto Poliesportivo, a partir das 18h, e faz parte da programação festiva do aniversário de 75 anos da Cidade Joia.

O representante da comissão organizadora destacou o sorteio de um Fiat Mobi, uma motocicleta Honda – ambos 0km –, além de outros 30 excelentes prêmios. “Para concorrer aos prêmios basta adquirir o cupom pelo valor de R$ 10,00 (cada), que pode ser encontrado para comprar no posto fixo de venda em frente à Igreja Matriz, nos pontos de venda espalhados pelo comércio local e também com integrantes dos movimentos pastorais”, informou.

Além da premiação, o público presente poderá saborear uma variedade de comidas e bebidas comercializadas nas barracas espalhadas debaixo da cobertura do Poliesportivo. Haverá ainda brinquedos e outras atrações.

Para esta edição algumas novidades serão trazidas ao público, como a venda antecipada do combo de fichas na Secretaria da Paróquia Santo Antônio e, na parte de alimentação, a inclusão do pão com linguiça no cardápio do evento. “Os valores foram mantidos, alguns inclusive houve redução, porque sempre pensamos em fazer uma festa popular, de maneira que a família possa participar”, completou Gabriel.

Mais informações sobre o evento no telefone 3521 1014.

A entrevista na íntegra pode ser assistida no portal adamantinanet.com.br