Sicoob Nosso arrecada 45 mil litros de água para vítimas das enchentes no RS

O dispositivo de acesso na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) localizado no km 596+200, que faz a conexão com a Rodovia Plácido Rocha/Lagoa Seca, será mantido no local, dentro de uma nova configuração de funcionalidade e segurança que interaja com a SP-294 duplicada. As obras de modernização da rodovia, no trecho que contempla Adamantina, devem ocorrer a partir do ano que vem.

A viabilidade técnica da manutenção do dispositivo foi anunciada dia 16 de maio passado, após reunião realizada na Prefeitura de Adamantina com representantes da administração municipal, Câmara e prefeitos da região, e ainda representantes da concessionária Eixo SP, da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e do secretário estadual de Parcerias e Investimentos (SPI), Rafael Benini.

Depois do anúncio da viabilidade técnica o portal sigamais fez contato com a Eixo SP. Por meio de sua assessoria a concessionária afirmou sobre a manutenção do dispositivo. “Conforme reunião realizada em Adamantina, a Eixo, Artesp e SPI, foi entendido como pertinente tecnicamente o pedido da manutenção de um dispositivo na SP-294 no km 596 +200. Desta feita, a EIXO SP irá realizar o estudo conceitual da melhor característica do trevo para a localidade, o qual será oportunamente apresentado para ARTESP, SPI e Prefeitura de Adamantina”.

Para a manutenção do trevo para a Lagoa Seca na SP-294 o prefeito Marcio Cardim realizou várias reuniões na capital paulista com a equipe das secretarias do Governo do Es-tado, bem como foi feito reuniões com a equipe da concessionária Eixo-SP.

O trabalho do prefeito Márcio Cardim foi iniciado logo após o anuncio de que o trevo seria retirado e levado para um retorno no km 600+960, já no município de Flórida Pau-lista.

Conforme a Eixo SP, a manutenção do dispositivo na conexão da SP-294 com a Plácido Rocha não vai afetar as outras obras de retorno e acesso previstas para a região, ficando mantidas as obras de reconfiguração dos dispositivos de acesso do trevo principal e trevo do campus II do Centro Universitário de Adamantina, e ainda a construção de retorno no km 600+960, em trecho do município de Flórida Paulista.

Segundo divulgou a Prefeitura de Adamantina as obras de modernização da rodovia, em Adamantina, preveem ainda duas passarelas de pedestres, uma para atender a ligação entre o Parque do Sol e Vila Jamil de Lima e outra ligando a Rua Quinino Bocaiuva (região do Parque Itamarati) com a Rua Carlos Pegoraro (distrito comercial). Os dois trevos (principal e do campus II) também deverão ter passagens para pedestres.

(Com informações do sigamais)