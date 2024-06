DR. JORGE ALMEIDA: há 46 anos transformando o sorriso dos seus pacientes

Depois de uma década de sucesso em Osvaldo Cruz, a Clínica Veterinária Austrália Vet é inaugurada em Adamantina. Idealizada pelo veterinário Dr. Fernando Rammazzina, a unidade adamantinense abriu suas portas, oficialmente, no sábado (15), com um convidado bastante especial: Richard Rasmussen.

O biólogo, aventureiro e naturalista, bastante presente em programas de TV e com conteúdos ativos nas redes sociais, Richard contribuiu para anfitrionar um grande público de Adamantina e região que compareceu ao evento de inauguração.

A Clínica fica na Alameda Fernão Dias, 649, centro de Adamantina. “Sou muito grado à cidade de Osvaldo Cruz que, pela confiança de todos os nossos clientes e amigos, conseguimos hoje expandir o nosso trabalho”, frisou Dr. Fernando Rammazzina. “Continuamos com certeza em Osvaldo Cruz, com muito carinho a todos”, disse, dirigindose ao público da cidade que abraça há uma década a Austrália Vet.

ESTRUTURA

Em sua missão a Austrália Vet atua para oferecer um novo conceito em atendimento humanizado na saúde animal, visando a criação de vínculos saudáveis entre tutor e pet. Nessa diretriz construiu sua reputação, consolidou seus protocolos de atendimento e abre uma nova fase de expansão, agora com a unidade adamantinense, mantendo padrões de qualidade e atenção personalizada. “Acredito muito no atendimento humanizado”, disse Dr. Fernando Rammazzina. “É importante saber a patologia do animal e é óbvio que a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida para o animal. Mas o atendimento para mim é o principal para conseguirmos criar um laço com o cliente, o cliente com o pet, entender a dor desse cliente, e se ele sabe lidar com esse animal…”, explicou.

Outro destaque da estrutura é o suporte de tecnologia, presente com laboratório, raio x digital, ultrassonografia e centro cirúrgico. “A parte clínica, o tato, o contato são muito importantes, por isso temos uma equipe muito profissional”, reforçou.

A Austrália Vet oferece cuidados excepcionais para animais de estimação. “Compreendemos o vínculo profundo que você tem com seus animais e tratamos deles com amor e compaixão”, destaca Dr. Fernando Rammazzina.