Docente do Centro Universitário relata experiências vividas no Rio Grande do Sul

Adamantina está entre as cinco melhores cidades do Brasil para morar, segundo levantamento feito pela Gazeta do Povo, de Curitiba (PR), que cruzou dados públicos e indicadores no mapeamento. Como resultado dos estudos, listou as 100 melhores cidades do país para morar. A divulgação desses resultados ocorreu no último domingo (23).

Em 10 categorias diferentes a pesquisa mapeou 21 indicadores em áreas como saúde, educação, segurança, expectativa de vida, mortes no trânsito e infraestrutura urbana. Para cada um dos indicadores foram atribuídos pesos, para a avaliação, e a somatória final desses quesitos mensurou o ranqueamento.

Em primeiro lugar, no país, ficou São Caetano do Sul (SP), com a nota 7,77. Em segundo, Fernando de Noronha (PE), com 7,73. Depois, Jundiaí (SP), com 7,62, seguida de Guaxupé (MG) com 7,59 e em quinto Adamantina, com 7,47.

Conforme a Gazeta do Povo, dentre as 100 primeiras cidades no ranking geral, 33 são de São Paulo, 29 de Minas Gerais, 16 do Rio Grande do Sul, nove de Santa Catarina, seis do Paraná, três de Goiás, duas do Rio de Janeiro, uma do Mato Grosso do Sul e uma de Pernambuco. “Embora nunca tenha havido tantas estatísticas disponíveis quanto hoje, elas acabam sendo enganosas quando olhadas de forma isolada. Por exemplo: uma cidade pode ser segura, mas não ter hospitais. Ou talvez ela seja segura e tenha hospitais, mas esteja estagnada economicamente. E mesmo a cidade segura, com hospitais e uma economia forte pode sofrer com uma péssima educação, ou com a ausência de bibliotecas, ou ainda com a falta de um sistema de esgoto”, observa a publicação da Gazeta do Povo.