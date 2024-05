Prefeitura de Adamantina divulga programação cultural alusiva aos 75 anos do município

Especialistas vão compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre a NR-1. Workshop é realizado em Adamantina pela Zambianqui Ambiental (Meio Ambiente e Segurança do Trabalho).

Os acidentes de trabalho continuam sendo uma preocupação significativa no Brasil, impactando diretamente a saúde dos trabalhadores e a economia do país. Apesar dos esforços contínuos para melhorar as condições de trabalho e aumentar a conscientização sobre a importância da segurança ocupacional, os números ainda revelam a necessidade de ações mais efetivas e abrangentes.

De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Brasil registrou, em 2023, cerca de 500 mil acidentes de trabalho notificados. Desses, aproximadamente 2.500 resultaram em mortes, colocando o país entre as nações com altos índices de acidentes fatais no ambiente laboral.

Esses números, embora alarmantes, mostram uma leve tendência de redução em relação aos anos anteriores, reflexo das políticas de prevenção e capacitação adotadas por diversas empresas.

Workshop em Adamantina

Nesse desafio de ampliar a informação e a capacitação das empresas, a Zambianqui Ambiental de Adamantina (que atua nos segmentos de meio ambiente e segurança do trabalho) promove no dia 13 de julho seu primeiro workshop sobre a NR-1 (Norma Regulamentadora Nº 1), que estabelece disposições gerais sobre saúde e segurança no trabalho.

O evento traz como palestrantes os especialistas Silvio Iwao Mizogoshi e Elson Mikio Kato Ito, que são Auditores Fiscais do Trabalho, e se relacionam diariamente com o tema. Na programação os participantes terão a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, trocar experiências e discutir as melhores práticas para a implementação efetiva das diretrizes da NR-1.

O workshop vai acontecer no dia 13 de julho, sábado, das 8h às 17h, no espaço de coworking da AEAANAP (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista) em Adamantina, com inscrições/investimento de R$ 700 (primeiro lote) e R$ 800 (segundo lote). As vagas são limitadas. Os participantes receberão certificado.

Zambianqui Ambiental

A Zambianqui Ambiental presta serviços em Adamantina e região, bem como em diversos estados com temas relacionados à saúde e segurança do trabalho, e-Social, assessoria e consultoria ambiental, cursos e palestras.

Dentre os principais serviços estão o monitoramento da saúde do trabalhador, comunicações de acidentes de trabalho, condições de ambientes de trabalho, programas de gerenciamento de riscos, programa de saúde médica e saúde ocupacional, laudos técnicos de condições ambientais de trabalho e outros que variam de acordo com o ramo de atuação das empresas atendidas, e ainda serviços ligados ao meio ambiente, geologia e agronomia e georreferenciamento.

No corpo técnico da empresa atuam os profissionais Ms. Renan Pereira Zambianqui (engenheiro ambiental, agrônomo e de segurança do trabalho), Rodrigo Batista Lopes (engenheiro ambiental e de segurança do trabalho), Ivan Batista da Silva (engenheiro de alimentos e de segurança do trabalho) e Lucas Martins (engenheiro agrônomo e técnico em segurança do trabalho).

Em Adamantina a empresa tem uma das suas sedes localizadas na Avenida Ademar de Barros, 120, 7° andar, sala 701. “A Zambianqui Ambiental se orgulha de ser uma motivadora de conhecimento, proporcionando eventos que enriquecem o saber de nossos participantes, em parceria com especialistas renomados”.



Saiba mais: principais aspectos da NR-1

A NR-1 estabelece diretrizes gerais para a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) nas empresas. Ela é a base para as demais normas regulamentadoras, fornecendo as definições, os princípios e os critérios que orientam a criação de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Entre os pontos centrais da NR-1, destacam-se:

Campo de aplicação: A NR-1 é aplicável a todas as empresas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), abrangendo diversas atividades econômicas.

Diretrizes gerais: A norma estabelece os princípios para a prevenção de riscos no ambiente de trabalho, enfatizando a importância da eliminação ou minimização dos fatores de risco.

Documentação: A NR-1 exige que as empresas mantenham a documentação relativa às medidas de segurança e saúde, facilitando a fiscalização e a gestão interna das práticas de SST.

Capacitação: Um dos pontos-chave da NR-1 é a exigência de que os trabalhadores sejam adequadamente capacitados para desempenhar suas funções de maneira segura, incluindo treinamentos específicos e reciclagens periódicas.



A importância da formação e difusão de conhecimento

Promover a formação e a difusão de conhecimento sobre a NR-1 é fundamental para a prevenção de acidentes de trabalho nas organizações. A conscientização dos empregadores e empregados sobre as práticas seguras e as obrigações legais contribui para a criação de uma cultura de segurança robusta e proativa. Algumas razões destacam a relevância dessas ações:

Redução de acidentes: O conhecimento adequado das normas de segurança permite identificar e mitigar riscos, reduzindo a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais.

Cumprimento legal: A formação contínua garante que as empresas estejam em conformidade com a legislação, evitando multas e sanções.

Melhoria do ambiente de trabalho: Trabalhadores bem informados e treinados tendem a trabalhar de maneira mais eficiente e segura, melhorando a produtividade e a moral da equipe.

Prevenção de custos: A prevenção de acidentes e doenças ocupacionais evita custos elevados com indenizações, tratamentos médicos e perda de produtividade.