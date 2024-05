Oficina “Figurino: Luz, Câmera. Ação!” acontece nesta segunda e terça em Adamantina

Foram arrecadadas cerca de 160 toneladas de itens através das 43 filiais da cooperativa

As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul representaram uma tragédia devastadora, deixando um rastro de destruição e perdas irreparáveis. As fortes chuvas que atingiram a região causaram transbordamentos de rios, deslizamentos de terra e inundações generalizadas, resultando em desabrigados, desaparecidos e vítimas fatais.

As comunidades locais enfrentam um desafio imenso para lidar com o impacto, mobilizando esforços de resgate, assistência humanitária e reconstrução.

E mediante essa situação, o cooperativismo emergiu como uma força vital na resposta à tragédia das enchentes no RS, servindo como um modelo resiliente de apoio comunitário diante da adversidade.

A Camda, no intuito de auxiliar o início do processo de recuperação, promoveu uma campanha de arrecadação para as vítimas das chuvas intitulada CAMDA: A FORÇA AO RIO GRANDE DO SUL

Mobilizando as 43 filiais Camda – localizadas nos Estados de SP, MG, PR, MS E GO – cada unidade serviu como posto de coleta de itens de higiene pessoal, alimentos e vestuários para serem destinados às vítimas das enchentes.

“A Camda – que á a força do campo – contou com a solidariedade de todos os cooperados e comunidade em geral nos municípios onde atua, para sermos também a força para a população do Rio Grande do Sul”, apontou Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior, presidente da Camda.

Em 10 dias de arrecadação foi possível recolher cerca de 160 toneladas de itens que foram destinados diretamente à comunidade do RS por meio da logística da Camda juntamente com parceiros.

“Através de 55 veículos de frota própria – entre pick-up, VUC, caminhão ¾, truck e carretas – buscamos em todas as nossas lojas as doações recebidas e trouxemos para a logística do Estado de São Paulo, em Adamantina, para então realizar a separação de todos os itens. Para agilizar a entrega, parte de algumas arrecadações foram direcionados à logística do Estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Posteriormente, por meio de parcerias com transportadoras que trabalham conosco, levamos as arrecadações diretamente nas mãos de quem realmente precisa no Rio Grande do Sul”, explicou João Adilson Roncolato, gerente da logística SP.

“Estamos imensamente orgulhosos pelo trabalho coletivo que possibilitou essa arrecadação. A solidariedade de cada um dos nossos cooperados assim como de toda a comunidade fez a diferença para o pessoal do Rio Grande do Sul. Agradecemos também todas as entidades e demais empresas que colaboraram nesta ação. Juntos, mostramos a força e a união da nossa Camda em momentos de necessidade. Que continuemos a ser uma cooperativa forte e solidária, sempre prontos para estender a mão ao próximo”, finalizou Waldomiro.