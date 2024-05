Em tempo de PRÉ com PRÉ, o meu VOTO será “em BRANCO” para o EXECUTIVO PROVINCIANO…

“Por um voto em branco, você está dizendo que você tem uma consciência política, mas você não concorda com qualquer um dos partidos existentes.” (Jose Saramago)

By seb@r.

Em tempo de PRÉ para todos os lados, porém, no caso em especial dos nomes ao EXECUTIVO PROVINCIANO, pode-se registrar que são todos FARINHAS DO MESMO SACO e assim por diante…

Nada contra este ou aquele PRÉ, porém, o que interessa neste JOGO MAIS DO QUE VICIADO são os denominados GRUPOS DE APOIO, ou seja, PARTIDOS POLÍTICOS ou POLIQUEIROS e nada mais do que era nada menos…

Porém, como sempre, nestes OCASOS de um TALVEZ, prefiro DECLARAR O MEU VOTO neste texto, ou seja, INDEPENDENTE (sic) deste ou daquele PRÉ, o meu VOTO será em BRANCO, talvez NULO, ainda, pretendo TRABALHAR E ESCREVER em nome desta ESCOLHA mais do que consciente quanto aos PRÉ que sobreviverem até OUTUBRO…

Melhor PREVENIR DO QUE REMEDIAR com essa TURMA DE ALOPRADOS, ainda mais que são todos da turma do GENOCIDA e sua cambada de ALOPRADOS/AS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, quem sabe os NOVOS/AS LEGISLADORES/AS possam fazer a diferença depois de ELEITOS/AS, se bem que fica sempre aquele outro dito popular, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Entretanto, cada qual com suas ESCOLHAS quanto a este ou aquele PRÉ neste momento, todavia, vale a pena mais um DITO pelo NÃO DITO, ou seja, É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR…

Nas ENTREVISTAS (sic) realizadas pela MÍDIA PROVINCIANA com os tais PRÉ, pra variar, prevalece quase sempre as mesmas PERGUNTAS com as mesmas RESPOSTAS dos DITOS CUJOS, assim, o SENSO COMUM continua mais atual do que nunca para todos de um jeito ou de outro…

O que se pode esperar daqui pra frente destes PRÉ-CANDIDATOS está em cima de uma MESA PROVINCIANA, talvez, ou melhor, com certeza, ainda, tudo pode ocorrer neste MEIO DO CAMINHO, se possível, com MUITAS PEDRAS ou ABRAÇOS, neste caso, pode ser aquele do tal AMIGO DA ONÇA…

O TEMPO, como afirmou o POETA, pode determinar qual será o MELHOR CAMINHO (sic), haja vista que não se pode deixar de lado as ETERNAS TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Também, não se pode esquecer que são todos do mesmo lado, ou seja, da denominada e idolatrada EXTREMA DIREITA travestida de MENTES MEDÍOCRES em nome deste ou daquele GRUPO PROVINCIANO…

Nestes OCASOS, reforço que VOCÊS continuam sendo os/as PATRIOTÁRIOS/AS de sempre, talvez, esperando uma oportunidade para retornarem aos DESFILES com a turma da DIREITA VOLVER…

Pra reforçar, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________