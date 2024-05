Adamantinense representa o Brasil no Campeonato Mundial de Fisiculturismo

No dia 13 de junho Adamantina completará 75 anos. Para marcar a data, a Prefeitura de Adamantina preparou uma programação que além das inaugurações de espaços públicos, também trará diferentes atividades.

Com o tema “Respeito e Gratidão a quem constrói a nossa história”, as comemorações têm início na segunda-feira (3) com a abertura oficial das comemorações pelos 75 anos de emancipação Político-Administrativa de Adamantina – Hasteamento do Pavilhão Nacional pelo Tiro de Guerra e Banda Marcial na Praça Élio Micheloni a partir das 8h30.

Em todas as sextas-feiras do mês, serão exibidos filmes gratuitos por meio do “Ponto MIS”, os ingressos podem ser retirados gratuitamente na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

No dia 7 de junho, acontece no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, um jogo de futsal amistoso a partir das 19h. No sábado, 8 de junho, a Banda Marcial de Adamantina fará um desfile a partir das 12h e no domingo, 9 de junho, das 14h às 19h, na Casa Afro será realizada a Festa Junafro – parceria Fibrofortes e Grupo Gangazumba.

10 a 15 de junho

Abrindo a segunda semana do mês, será realizada na Biblioteca Municipal a “Exposição Superação – Inclusão com Emoção”, uma parceria entre a APAE/FAI. A visitação estará aberta das 8h Às 17h.

Na terça-feira, 11 de junho, às 19h30 no Anfiteatro Fernando Paloni, será realizado o Culto Evangélico em Ação de Graças pelo Aniversário de Adamantina.

Na quarta-feira, 10h, será apresentada a palestra Reviver Adamantina, com o escritor João Carlos Rodrigues, no anfiteatro Fernando Paloni.

Nos dias 12, 13 e 14 de junho, a partir das 19h na Praça Élio Micheloni acontece a Feira Descentralizada da Mulher Empreendedora e Associação OMIN de Artesanato.

Além disso, acontece no dia 12 de junho, no mesmo local o Sertanejo na Praça a partir das 19h30. No dia 13, a programação será Jazz na Praça, a partir das 18h30. No mesmo dia, será realizada na Igreja Matriz de Santo Antônio a Procissão e Missa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua.

No dia 14, acontece mais uma edição do já tradicional Rock na Praça com destaque para a apresentação do Tributo Mamonas Assassinas + Banda Nachos.

Já no sábado, 15 de junho, a partir das 11h, será realizado um desfile da frota pelas principais ruas e avenidas do município. Depois disso, os veículos ficarão expostos no Parque dos Pioneiros.

Ainda no sábado, acontece no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva, a Festa Junina do Padroeiro Santo Antônio, com trio Jurubeba e Orquestra de Viola Caipira.

16 a 22 de junho

No dia 16 de junho, será realizada a Campanha do Agasalho organizada pelo Fundo Social de Solidariedade. Os voluntários percorrerão toda a cidade recolhendo os donativos.

Ainda no domingo, o Parque dos Pioneiros recebe o torneio de Beach Tênis, a partir das 8h30. Durante toda a semana, será realizada nas Unidades Básicas de Saúde a programação alusiva ao Junho Violeta.

Na terça-feira, 18 de junho, acontece mais uma edição do Cine Pipoca com a distribuição de ingressos gratuitos por meio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, que podem ser retirados na Biblioteca Pública e no Cine HOS. Além disso, será realizada uma apresentação do Projeto Bom de Nota, Bom de Dança, a partir das 19h30.

No dia 19 de junho, a partir das 19h30 no Anfiteatro Fernando Paloni, será realizado o lançamento do livro 50 anos Plantando Amor, da autora Neusa Andrian Balzanini.

No dia 20 de junho, acontece mais uma edição do Humor de Quinta com apresentação de esquetes cômicas a partir das 20h e conta com a direção de Letícia Rodrigues e César Marins.

Na sexta-feira, 21 de junho, o Anfiteatro Fernando Paloni, acontece um encontro com os agentes comunitários em meio ao Junho Violeta.

Para fechar a semana de aniversário, a Banda Marcial de Adamantina fará mais um desfile pela cidade.

24 a 30 de junho

Na última semana do mês de junho, a programação terá ainda apresentação pedagógica e artística do Projeto Guri, lançamento oficial do Programa Adamantina Qualifica e fechando o mês mais uma edição do Domingo no Parque.