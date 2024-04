Dos males, ainda, dos mais sujos nesta Província do faz de conta…

“é a MAL LAVADA falando do SUJO…” (LG) / “Mudam as MOSCAS, mas a M… é sempre a mesma…”

By seb@r.

Então, depois de muitas IDAS com poucas VINDAS, acabei encontrando aqui e ali que o plural de MAL é MALES, portanto, como tudo isto e mais aquilo que ocorre deste e do outro lado de um mesmo lado, tudo pode ser aquilo que nunca foi…

Ainda, tudo em terras PROVINCIANAS deve ser considerado sempre no PLURAL de tudo e pra cima de TODOS/AS, tendo em vista que o SINGULAR é inexistente quando se trata de POLITICAGEM com seus POLÍTICOS DE ARAQUE…

Também, daqui pra frente, com tantos PRÉ disto e daquilo, tudo pode acontecer para todos/as que estão envolvidos nestes DESENCONTROS em nome, quase sempre, das mesmas BANDEIRAS do passado e ponto quase final…

É impressionante como os INTERESSES acabam sendo de COMUM ACORDO, se bem que existem as famigeradas TROCAS NADA SIMBÓLICAS nestes ocasos de um talvez, ainda mais quando estão envolvidos os MALES com os SUJOS…

Neste CENÁRIO PROVINCIANO atual, se bem que o PROCESSO ELEITORAL, ainda, encontra-se um tanto quando NUBLADO por causa dos ACERTOS em nome do PODER que pode SER sem ESTAR…

Mesmo assim, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS que os MALES, bem como, os SUJOS, não ficará com o meu VOTO DEMOCRÁTICO, considerando que não pretendo fazer parte destes DESACERTOS entre FARINHAS PODRES que estão no mesmo SACO faz anos e anos…

No caso em especial do LEGISLATIVO, pretendo, continuar dando tempo ao tempo para este tempo novo tempo que se chama hoje, porém, até onde estou acompanhando com os tais PRÉ-CANDIDATOS, muita ÁGUA SUJA deve descer ou até mesmo SUBIR por causa disto ou daquilo…

A PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com suas MENTES MEDÍOCRES de sempre, continuam com as mesmas PROPOSTAS daqueles denominados ANOS DE CHUMBO, também, o investimento AMPLO, GERAL E IRRESTRITO mediado pelos processos de DESINFORMAÇÃO/FAKE NEWS, continuam agitando as ESQUINAS e CAFETERIAS provincianas…

Nada CONTRA os MALES, nada A FAVOR dos SUJOS, ainda, muito pelo contrário quanto aos GRUPOS travestidos de PARTIDOS POLÍTICOS nesta PROVÍNCIA do faz de conta…

Apenas mais um detalhe, ou seja, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

