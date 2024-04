Adamantinense Pedro Rinaldi jogará hoje a final do Paulistão A3

As equipes Arsenal F.C./ Barraca da Arlete Salgados / Fort Pedras e Manchester City, estarão decidindo disputa do título do Campeonato Interno de Futebol Médio da Vila Freitas.

A disputa do título entre as duas equipes acontecerá neste domingo (28), à partir das 9h00.

ARSENAL

O Arsenal tem a invencibilidade e liderança da competição. Além do artilheiro Paulinho Sacomam com 9 gols marcados e a defesa menos vazada, com o goleiro Paulinho e quer ser campeão da competição.

MANCHESTER CITY

O Manchester City terminou a competição na segunda colocação e vai em busca do título.

CONFRONTO

No confronto realizado entre as duas equipes no jogo muito disputado ficaram no empate em 2 a 2.

ORGANIZAÇÃO

Associação dos Moradores da Vila Freitas.