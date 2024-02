Lagoa Seca vence mais uma na Copa Veteranos Regional Master

Desde a semana passada, equipes da Energisa Sul-Sudeste estão empenhadas em um mutirão de melhorias na rede elétrica de três municípios da região: Caiabu, Álvares Machado e Adamantina. Com manutenções preventivas, substituição de equipamentos e podas de árvores, a iniciativa tem como objetivo melhorar a qualidade do fornecimento de energia nessas localidades.

De acordo com o Alessandro Gomes Martins, gerente de Departamento de Construção e Manutenção da Energisa Sul-Sudeste, faz parte do compromisso da distribuição realizar inspeções periódicas, manutenções preventivas e corretivas a fim de garantir a qualidade, continuidade e segurança na distribuição de energia para residências, comércios, indústrias e clientes rurais nas cidades onde a Energisa atende.

“Esses mutirões são um reforço ao nosso cronograma de manutenções, que realizamos em localidades específicas. É bem possível que a comunidade perceba uma mobilização maior de veículos e equipes da Energisa nesses dias, e é importante que saibam que toda essa movimentação é justamente porque estamos trabalhando para melhor atendê-los”, enfatiza.

Na lista de melhorias executadas nos últimos dias, e que seguem na próxima semana, estão inspeções em cabos, cruzetas (estruturas que fazem a sustentação dos cabos), isoladores, transformadores, entre outros equipamentos, e podas preventivas com o intuito de remover os galhos de árvores que estejam próximos à rede de energia elétrica.

“Como distribuidora de energia, nosso papel consiste em realizar apenas a desobstrução da rede elétrica, removendo aqueles galhos que estão perto dos fios, oferecendo riscos à rede elétrica, principalmente nas ocasiões de chuvas intensas e ventos fortes. Isso porque, em situações de eventos climáticos severos, esses galhos ser lançados contra a fiação, ocasionando curto-circuito, rompimento de cabos e interrupção do fornecimento de energia”, explica Alessandro.

Graças à tecnologia, boa parte desses serviços tem sido feita com a rede ligada, ou seja, por meio do trabalho em “Linha Viva”, justamente para que o cliente não seja afetado com a interrupção no fornecimento de energia durante os serviços de manutenção.

“Contamos com profissionais devidamente treinados e equipados para atuarem na manutenção enquanto a rede de média tensão permanece ligada. Tudo é feito com segurança, garantindo o conforto de toda a comunidade que é diretamente beneficiada com a melhora na qualidade da energia”, finaliza o gerente.

Manutenção em Adamantina

Em Adamantina, especificamente, uma parte dos serviços de manutenção na rede elétrica demandará uma curta interrupção (menos de três minutos) no fornecimento de energia nesta quinta-feira (22).

Tal medida se faz necessária para garantir a segurança da comunidade, dos profissionais que estarão trabalhando na rede e também do sistema elétrico. A interrupção está marcada para ocorrer no horário entre 5h e 5h15, especificamente em Adamantina, sendo o fornecimento da energia normalizado em menos de três minutos.