Carnaval Cultural movimenta Adamantina no final de semana prolongado

SUV será usada para atendimento das demandas do CRAS

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, conquistou um novo veículo. A aquisição de um veículo do tipo SUV será usado para atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

A compra do carro foi efetuada por meio de emenda destinada ao município pelo deputado estadual, Teonilio Barba, mais conhecido como “Deputado Barba”, no valor de 100 mil reais e contrapartida municipal de 38 mil reais.

De acordo com a diretora do CRAS, Larissa Noda Perroni, o veículo será utilizado pela equipe técnica e Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,

“Com esse veículo, será possível não só aprimorar como também teremos maior capacidade de atendimentos dos idosos pela equipe do CRAS favorecendo para a participação social e o exercício de cidadania dos mesmos. Além disso, conseguiremos dar comodidade e segurança na locomoção dos nossos atendidos”, explica.

Relembre

Recentemente, o município recebeu ainda um trator e uma retroescavadeira. A retroescavadeira foi destinada ao município por meio de convênio junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária que objetiva a aquisição de máquinas e implementos agrícolas.

O então deputado federal Geninho Zuliani destinou ao município R$382 mil mais a contrapartida de R$112 mil. Já o trator agrícola é fruto de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com o objetivo de implementar o Programa Patrulha Agrícola, através da transferência de trator agrícola.