Sebrae Aqui de Adamantina contrata agente de atendimento

De acordo com Lei nº 4.305, de 20 de dezembro do ano passado, o Orçamento Geral do Município de Adamantina para o exercício de 2024 está estimado em R$ 282.920.000,00.

Este valor corresponde à soma das receitas e despesas fixadas para três órgãos públicos: a Prefeitura – R$ 190.124.000,00; o Centro Universitário de Adamantina – R$ 89.623.000,00; e a Câmara Municipal – R$ 3.173.000,00.

As receitas, segundo prevê o texto da Lei, serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, mensalidades, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

A execução do Orçamento do Município para este ano entrou em vigor a partir do último dia 1º de janeiro e será encerrada no dia 31 de dezembro de 2024.