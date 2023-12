REVIVER ADAMANTINA

Às 17:35 horas do dia 25 de julho de 1957, devido a uma pane, projetou-se ao solo o avião de treinamento do Sr. Humberto Ambrósio, proprietário da Táxi Aéreo de Adamantina. A aeronave, tipo H.L.6, estava sendo testada e sobrevoava os céus da cidade, fazendo exibições acrobáticas de resistência com “loopings”, “meia lua” e “folhas secas”.

Em dado momento a poucos metros do solo (200 metros), ao tentar sair de uma “meia lua”, enguiçou o motor e, sem velocidade e altura, não conseguiu sustentação, projetando-se ao solo em parafuso, caindo em plena via pública, (rua calçada com paralelepípedo), em frente ao prédio nº 571 da Avenida Cunha Bueno, ocasionando a morte instantânea dos dois tripulantes.

As vítimas eram o Sr. Humberto Ambrósio com 41 anos e Antonio Chavarelli (Dunga) com 23 anos, ambos eram pilotos.