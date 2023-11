Guarani Capaz se consagra Campeão da Copa do Brasil de Futsal sub16

Após vários duelos disputadíssimos, os organizadores dos “treinos aos Ssbados do ATC”, encerram no sábado (25), às 16h, no Campo – 1, do ATC (Adamantina Tênis Clube), a Copa ATC Interno “Academia de Futebol Bortoletto”.

Em campo na disputa do título da competição Belo Horizonte F.C. e Salvador F.C.

As duas equipes chegaram na disputa final, ao derrotar seus adversários Rio Branco E.C e Brasília F.C. nas semifinais realizada no sábado (18). Confira os resultados.

BELO HORIZONTE F.C. VENCE DE VIRADA

Os comandados do técnico Roberto Pintinho, conseguiu sua classificação na segunda etapa. Perdendo por 2 a 0, o time mostrou seu bom futebol, na segunda etapa e com os gols marcados por Luis Henrique “Hick “, Juliano e Thiago Fernandes, venceu de virada por 3 a 2 o bom time do Rio Branco F.C., que marcou os gols, com Diego Bodão e Everton Carvalho.

SALVADOR F.C. VENCE NO NOS PENALTYS

Já os comandados do experiente técnico Afrânio Salgado, garantiu sua classificação nas penalidades. O time tomou os dois gols, com Gabriel Teixeira (Brasília F.C.) e foi em busca do resultado até o final, fazendo o seu primeiro gol, com Rafael Cezarine e buscou o gol de empate em 2 a 2, com Guto, aos 23, minutos da etapa final, no apagar das Luzes.

PENALIDADES

Com o empate nos minutos finais, a classificação foi garantida em cobrança de penalidade vencida por 3 a 2, com o experiente goleiro Valdemir “Preguinho” defendendo e Caique Azevedo, convertendo a cobrança com perfeição.

CONFRONTO

No confronto entre as duas equipes realizado no dia 30, o Belo Horizonte F.C., venceu por 1 a 0 o Salvador F.C.

ARBITRAGEM

A arbitragem dos duelos, foram de responsabilidade de Julio Ubirajara “Julinho Preto” e Jair Souza “Kbça” e mesário Marcelo “Jarrão”.

APOIO: ATC Sérgio Maia Presidente