Ex-atleta do futsal de Adamantina, Jaque Nunes é destaque e convocada para a Seleção Brasileira

Iniciada em abril deste ano a construção da área gastronômica na no Parque dos Pioneiros segue em execução, de acordo com informações passadas ao Folha Regional nesta semana pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria de Planejamento. No local serão implantados cinco quiosques que receberão comércio do gênero alimentício na rua Prefeito Antonio Cescon, além de espaço para a instalação de Food Trucks.

“Até o momento foi executado 36% da obra, faltando apenas a execução do acabamento, parte que requer maior demanda de tempo”, acrescentou a pasta na Nota encaminhada à reportagem.

A Prefeitura realizou processo licitatório para contratar empresa especializada nos serviços e o investimento conta com recursos destinados pelo Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) por meio de convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. O valor é de R$ 751.095,77, sendo R$ 615.073,96 de responsabilidade do governo do estado de SP e R$ 136.021,81 de contrapartida do Município.

“As edificações estão sendo executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto. A obra ainda contempla a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes”, relatou o Planejamento.

Quando a construção for finalizada, a Prefeitura ressalta que fará a divulgação de um edital com as informações para que as empresas interessadas em fazer uso do espaço concorram.