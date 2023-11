Copa Master 40 Anos de Adamantina teve a terceira rodada

Na segunda-feira, 6, a disciplina de Saúde Coletiva do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina realizou ações de informação, prevenção e controle da hipertensão arterial no Jardim Brasil e Jardim Aliança.

Sob o comando do Prof. Dr. Fábio Botteon e do Prof. Dr. Cleuber Bueno, idealizadores do projeto, foi feita uma roda de conversa com os alunos sobre alimentos que influenciam na pressão arterial, aferição de pressão arterial nos moradores, bem como os devidos encaminhamentos necessários. Também houve distribuição de brindes doados pelo O Boticário e de alface, pelo curso de Agronomia.

As atividades de extensão na disciplina possibilitaram os alunos promoverem uma reflexão e colocarem em prática os conhecimentos teóricos abordados na disciplina da Saúde Coletiva V.

A ação foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Brasil na parte da manhã e na UBS do Jardim Aliança no período da tarde.