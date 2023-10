Inaugurado em Adamantina a Brun Hair Concept

A categoria de Futsal Sub 9, do CT Falcão 12/Audax /Unimed de Adamantina dos treinadores Elvis Basílio e Pedro Capello, sob o comando do mandatário Daniel Marques, participou pela primeira vez do Festival Esportivo de Futsal organizado pela Associação dos Moradores do Jardim Paulista, Nilza, Santa Luzia e bairros Vizinhos juntamente com a Família Souza e Silva.

O evento esportivo foi realizado na sexta-feira (13), na quadra do Projeto Asa e o time Sub 9 do CT Falcão 12/ Audax / Unimed, conquistou o título de campeão, ao vencer por 4 a 1, com os gols marcados por: João Henrique (2), Miguel Justino e Arthur, o bom time do Os Crias da Base F.C. do Indaiá/ Flórida Paulista.

O time do CT Falcão 12/Audax/Unimed antes de chegar a final venceu os jogos contra Lucélia (por 5 a 3) e contra o Guarani/ Capaz (por 3 a 2).

ELENCO

João Marcelo, Enzo, Arthur, Rafael Ferreira, Miguel Justino, João Henrique, Miguel Vieira, Rafael Esperandio, Arthur Galdino, José Eduardo e Theo Esperandio.

PREMIAÇÃO

No evento esportivo o CT Falcão 12/Audax/ Unimed de Adamantina teve os seguintes jogadores premiados:

– Artilheiro: João Henrique – 07 gols

– Craque da Final: Arthur

– Craque do Festival Esportivo: Rafael Ferreira.

AGRADECIMENTO

Os dirigentes e comissão técnica, o coordenador do evento esportivo Pedro Claudino, pelo convite e aos pais que sempre estão presentes nas competições.