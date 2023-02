Veículo se choca contra barranco na SP-294 próximo de Adamantina

Condutora foi socorrida pelos Bombeiros e Eixo e levada para o Pronto Socorro

Uma vítima foi socorrida com ferimentos aparentemente de natureza leve e encaminhada para o Pronto Socorro de Adamantina após sofrer acidente por volta das 15h30 desta sexta-feira (3) no km 600 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) no trecho entre Flórida Paulista e Adamantina.



A reportagem do portal Adamantina Net esteve no local do acidente e acompanhou os trabalhos das equipes policiais e de socorro.



A vítima seguia no sentido Flórida Paulista / Adamantina, quando trafegava pelo trecho de curva e por motivos ainda desconhecidos, cruzou a pista na contramão de direção, ultrapassou a canaleta de drenagem das águas pluviais e posteriormente atingiu um barranco.



Chovia no momento do acidente. O veículo Honda FIT com placas de Pacaembu teve a frente bastante danificada.



Pessoas que passavam pelo local no momento do acidente acionaram a Polícia Rodoviária e de resgate. A Polícia Militar de Flórida Paulista também prestou apoio nesta ocorrência.