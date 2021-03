PAA começa entregar gêneros alimentícios e leite para as entidades de Adamantina

Mais de 300 famílias são beneficiadas

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) teve início hoje (15), a entrega dos gêneros alimentícios por parte dos agricultores familiares que foram selecionados na chamada pública que ocorreu no mês de fevereiro.

Esses alimentos são destinados semanalmente a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Adamantina (APAE); Instituição Solidária Carlos Pergoraro “Casa do Garoto”; Instituição de Assistência Ao Menor “Santo Cheraria”; Lar Cristão de Adamantina; Lar dos Velhos; Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projeto Asa; Secretaria de Assistência Social (Órgão Gestor); Santa Casa e Pai Nosso Lar. A estimativa é que mais de 300 famílias sejam beneficiadas e mais 941 pessoas.

A variedade na entrega dos gêneros alimentícios se dá de acordo com a época de produção dos mesmos. Hoje (15), os produtores entregaram maracujá, berinjela, cheiro verde, limão, banana e batata doce. Todos esses alimentos somam 900 quilos. Além disso, serão entregues ainda mais 780 litros de leite.

Os produtos são levados pelos produtores rurais de Adamantina que participaram do processo licitatório para aquisição de alimentos, toda segunda-feira das 7h30 às 11h na sede da Secretaria de Agricultura nos barracões do recinto Poliesportivo. No período da tarde, todas as entidades beneficiadas fazem a retirada de acordo com sua demanda.

“Em época de pandemia, isso tem sido fundamental, porque estamos atendendo dentro da Assistência Social muitas pessoas desempregadas e esses generos alimentícios tem ajudado a fortalecer a alimentação das famílias. O nosso PAA é único na região!”, afirma a secretaria de assistência social, Andreia Regina Ribeiro.

O QUE É O PAA?

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído pela lei municipal 3.939 de 05 de dezembro de 2019. A criação do programa tem como finalidade incentivar a agricultura familiar local e regional, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade e à geração de renda; incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar e promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, das entidades e das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

O PAA é destinado à aquisição de alimentos hortifrutigranjeiros e demais produtos constantes da lista da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, produzidos por agricultores familiares e com cadastro ativo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no município de Adamantina

Os alimentos adquiridos pelo PAA municipal são destinados ao consumo de pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional; ao abastecimento da rede socioassistencial e de saúde que manipula ou fornece alimentos; e ao atendimento a outras demandas definidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Saúde.