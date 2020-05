Márcio Cardim anuncia inauguração de cinco leitos de UTI para Covid-19 na Santa Casa

Os cinco leitos destinados aos pacientes em tratamento de Covid-19 na Santa Casa de Adamantina tiveram a instalação concluída.

A informação foi obtida de forma extraoficial pela reportagem do Adamantina Net momentos antes da postagem desta notícia.

A inauguração dos “Leitos Covid” está programada para acontecer nesta sexta-feira (22), porém, restrita apenas a alguns convidados visando evitar a aglomeração de pessoas.

Vale ressaltar o total empenho da Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, bem como da UNIFAI e da Santa Casa na instalação destes novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

Com a inauguração destes cinco leitos de UTI, o prefeito Márcio Cardim ressalta que a medida garante suporte para que a Prefeitura de Adamantina entre com pedido de reabertura do comércio de Adamantina que será feito pela Prefeitura de Adamantina através de ação judicial.

“O suporte de saúde do município precisa contar com disponibilidade de leitos de UTI e outros requisitos para que seja buscado junto à Justiça a reabertura do comércio”, ressalta o prefeito Márcio Cardim.