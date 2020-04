Secretaria de Saúde ainda não confirma caso de Coronavírus em Adamantina

Diante dos vários boatos que circularam em Adamantina, sendo inclusive notícia em redes sociais, portais de notícias e outros meios de comunicação sobre um caso confirmado de Coronavírus na Cidade Joia, a reportagem do Adamantina Net entrou em contato com o secretário de Saúde, Gustavo Taniguchi, que não confirmou a informação.

“A informação me preocupou e não foi diferente também para todos os profissionais envolvidos no que tange ao assunto no município, a Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica e outros braços a elas ligados. Imediatamente nos reunimos, acessamos os meios oficiais e verificamos que realmente consta um caso supostamente confirmado em Adamantina, porém, não trata-se de paciente que está atualmente internado ou monitorado pelo Município, ou seja, esta pessoa não está na cidade”, destacou o secretário.

Gustavo esclareceu ainda, que há a hipótese de que algum adamantinense que está morando fora e que estaria sob suspeita da doença em outro local do Estado, possa ter a confirmação da contaminação e que o portal do Estado que divulga casos de Covid-19 possa tê-lo cadastrado como um paciente de Adamantina.

“Sobre os quatro casos monitorados pela Saúde de Adamantina, ainda não se tem confirmação e nenhum resultado de exame. Estes são aguardados do Instituto Adolfo Lutz e devem sair nos próximos dias”, destacou Gustavo.

O secretário informou ainda que na manhã deste sábado (4), as equipes responsáveis vão verificar a fundo a informação e trazer para a população a realidade.

“É hora de agir com calma, buscar informações reais e não causar pânico na população. Toda informação que não seja oficialmente divulgada pela Prefeitura através de nota e contato com a imprensa deve ser descartada”, frisou.

A reportagem do Adamantina Net segue acompanhando o caso e a qualquer momentos novas informações poderão ser transmitidas aos leitores do portal.

CONFIRA ABAIXO A NOTA EMITIDA PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA



Secretaria de Saúde de Adamantina Informa:

Adamantina, 03 de abril de 2020 – Secretaria de Saúde de Adamantina informa: consta no site do Governo do Estado que no município de Adamantina tem um caso positivo de COVID-19. Porém, a Vigilância Epidemiológica Municipal entrou no sistema de exames e os três testes que foram colhidos até o momento constam que ainda estão em análise.

Um possível cenário para essa informação pode ser de um munícipe de Adamantina que se encontra internado em um outro hospital do Estado tenha o resultado positivo para o Coronavírus e por ser morador de Adamantina conta como um caso no município. As informações estão sob análise e amanhã, sábado (04), traremos novas informações.