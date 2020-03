Pré-candidato à prefeito, vereador Acácio Rocha agora no PODEMOS

Dentro do calendário da Justiça Eleitoral, que prevê a troca de partidos entre os parlamentares no exercício do mandato, o vereador Acácio Rocha, eleito pelo DEM, em Adamantina, deixa a legenda. Ele anuncia sua filiação ao PODEMOS, o que reafirma sua aliança de trabalho com o vereador Alcio Ikeda. Agora, o partido passa a ter dois assentos na Câmara Municipal de Adamantina, onde dobra sua representação.



A filiação oficial de Acácio Rocha ao PODEMOS tem a data de 27 de março. Agora, ele deve comunicar oficialmente a Justiça Eleitoral e também a Câmara Municipal de Adamantina.

Em janeiro, Acácio deixou também a presidência do DEM, em Adamantina. Desde então se movimentou para a definição da nova legenda.

Momento

Acácio destaca que a decisão sobre a legenda, nesse momento de pandemia mundial decorrente do novo coronavírus (Covid-19) não se dá no melhor ambiente, face a tantas prioridades, sobretudo as questões da saúde pública, econômicas e do emprego. Porém, o calendário eleitoral fixou esse período de janela para troca de partidos, e não há qualquer alteração até então. “Não há outro momento para essa decisão, que precisou ser tomada face à proximidade do esgotamento do prazo definido pela Justiça Eleitoral. Mas faço essa mudança com muita tranquilidade, responsabilidade e sensibilidade para com o momento”, diz.

Saída do DEM

No segundo semestre do ano passado Acácio anunciou a pretensão em lançar-se pré-candidato a prefeito, o que criou um ambiente desconfortável no partido. “Não é de agora o desgaste na relação do mandato do executivo para com os vereadores do DEM. Nesse ambiente, com desgaste, decidi tomar posição”, diz. “Desde o início do mandato tenho me posicionado com independência, aprovando e reconhecendo os temas positivos, sem prejuízos à cidade e ao governo municipal, bem com criticando as práticas e posturas que desaprovo”.

Quanto à saída do DEM, Acácio destaca: “Deixo o partido com muitos amigos, de longa data, com os quais cultivo amizade e respeito. Ainda, enfatizo e agradeço todas as oportunidades de aprendizado e a inspiração vindos do ex-prefeito Kiko Micheloni, como quem trabalhei. E afirmo: é a mais importante referência de homem público no DEM local, ainda hoje”.

No PODEMOS

Agora no PODEMOS, Acácio reafirma a parceria de trabalho com o vereador Alcio Ikeda e valida sua identificação com o Partido. “Conheci o PODEMOS em fevereiro de 2017, em uma viagem de trabalho com o vereador Alcio Ikeda a São Paulo. Lá, fomos recebidos pela presidente nacional da legenda, Renata Abreu. Foi quando tive contato com a essência do Partido”, diz. “Agora, nesse novo momento, agradeço ao espaço dado pelo vereador Alcio Ikeda e todos do PODEMOS adamantinense, sobretudo pela magnitude no gesto agora concretizado, de maturidade, em dividir o protagonismo do Partido na Câmara Municipal”.

Agradecimentos

“Por fim, faço um agradecimento especial aos partidos que me abriram espaço e ofereceram oportunidades muito positivas de inserção em suas legendas. De janeiro até agora tivemos espaços de diálogo e muita avaliação, e mais do que isso, foi possível agregar nomes, lideranças, valores e ideias que serão fundamentais nos nossos próximos passos, sobretudo diante do momento desafiador que temos agora pela frente – no ambiente de enfrentamento ao coronavírus e na superação dessa crise – bem como na atenção ao calendário eleitoral que está em pleno curso”.