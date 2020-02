Prefeitura terá que fazer outra substituição de galeria no Pioneiros

“Paralela à rede de aduelas instaladas, existe uma tubulação de 1,5 metros de diâmetro que começa nas imediações do Cevap e vai até a ponte da Alameda Francisco José de Azevedo – rua do Diogo –, e durante os trabalhos que executamos próximo descobrimos que uma parte dela é de tubos armcos. Eles não estão deteriorados como os outros que substituímos, mas optamos por já trocá-los para evitar que no futuro seja necessário reabrir o Pioneiros para executar essa obra”, explicou.

Antes de iniciar o serviço a Secretaria de Obras fará um levantamento mais detalhado quanto à extensão da parte formada pela tubulação de metal, para que seja definida a quantidade de tubos de concreto a serem adquiridos para a reposição. Estima-se que seja pelo menos de 100 metros.



No mês de dezembro passado a Prefeitura confirmou a conclusão do minucioso trabalho de instalação das 460 aduelas com dimensão de 3 metros por 3 metros ao longo do Pioneiros. Uma obra gigantesca.

Zerbini revelou ainda ao FR que falta apenas finalizar aplicação de rejunte em poucos pontos internos das aduelas e complementar o aterro em trechos da nova galeria. Depois será feita a terraplanagem de toda a extensão do Parque de forma que fique pronto para a execução do projeto de paisagismo, arborização e construções.