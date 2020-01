Van vai parar em meio a vegetação próximo ao trevo da UniFAI em Adamantina

Uma van foi parar em meio a vegetação por volta das 16h30 desta sexta-feira (10) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Adamantina.



O acidente ocorreu nas proximidades do trevo da UniFAI quando o condutor seguia no sentido Adamantina/Flórida Paulista.

Ele invadiu o leito carroçável e só parou após atingir uma placa, arbustos e pés de banana plantados no local.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ainda não se sabe o que teria ocasionado o acidente.



O motorista não sofreu ferimentos. Também não foi informado se a van estava carregada no momento do acidente.

FOTO: Celso Rodrigues / adamantinanet.com.br