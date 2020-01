Funcionário da Prefeitura de Adamantina ferido por trator segue internado em Marília e apresenta melhoras

O funcionário da Prefeitura de Adamantina que ficou ferido em um acidente de trabalho com um trator no Parque dos Pioneiros no dia 27 de dezembro, segue internado no Hospital das Clínicas de Marília.

A informação foi obtida na manhã desta segunda-feira (6), pela reportagem do adamantinanet.com.br junto ao secretário municipal de obras Zerbini.

O secretário informou que apesar do funcionário continuar internado em Marília, felizmente, o mesmo já apresenta melhoras em seu quadro clínico, o que deixa todos que estão na torcida pelo seu reestabelecimento aliviados e ansiosos na espera de sua alta para que em breve possa retornar para a cidade e ao convívio de seus familiares.

A Prefeitura de Adamantina informou que presta todo o suporte necessário ao funcionário e seus familiares.