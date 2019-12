Residência de juiz de direito é alvo de furto no Parque das Nações, em Adamantina

A residência de um juiz de direito foi alvo de bandidos na noite desta terça-feira (24), em Adamantina.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Polícia Civil, os ladrões entraram na casa após arrombamento e furtaram joias e uísque.

Os moradores estavam em viagem e não havia ninguém na residência, que fica no bairro Parque das Nações, no momento do crime.

A Polícia Civil já deu início às investigações para tentar identificar os criminosos envolvidos no furto, mas ninguém foi preso até o momento. (FONTE: G1 Presidente Prudente)