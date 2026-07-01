Projeto Soul Feminina recebe equipe avaliadora do Prêmio Innovare em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina recebeu, nesta terça-feira (30), a dra. Juliane Zoratti representante da equipe avaliadora do Prêmio Innovare para a apresentação do Projeto Soul Feminina, feita pela juíza de Direito e idealizadora do projeto, Dra. Ruth Duarte Menegatti e a responsável pela execução técnica do Soul Feminina, Denise Alves Freire.

É uma iniciativa que se consolidou como uma importante política pública de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, promoção da cidadania e fortalecimento da rede de proteção.

O encontro reuniu autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, representantes das forças de segurança, instituições de ensino, entidades assistenciais e integrantes da rede de atendimento, evidenciando a atuação integrada que caracteriza o projeto.

Criado a partir de uma iniciativa do Poder Judiciário, o Soul Feminina ultrapassou os limites dos fóruns e passou a envolver escolas, universidades, unidades prisionais, serviços de assistência social, saúde mental, órgãos de segurança pública e diversos segmentos da sociedade, promovendo ações voltadas à construção de uma cultura de paz, respeito, igualdade de gênero e valorização da dignidade humana.

Em dezembro de 2025, o Município de Adamantina instituiu oficialmente o Projeto Transdisciplinar Soul Feminina por meio de legislação específica, incorporando a iniciativa às políticas públicas municipais de prevenção, enfrentamento e erradicação da violência contra a mulher, além da promoção dos direitos humanos e da cidadania.

Participaram da recepção o prefeito José Carlos Martins Tiveron; a vice-prefeita Lúcia Haga, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron; a secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro; a secretária municipal de Educação, Elisabeth Gomes Meirelles; a secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, a secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Queila Macedo da Silva Zanardo; a secretária municipal de Assuntos Jurídicos, Juliana Kenei Amadio Silva Bressan, os vereadores Meire Alves, Cid Santos e Aguinaldo Galvão representando o Poder Legislativo.

Também formaram a mesa a dirigente regional de Ensino, Renata Belém; e o reitor do Centro Universitário de Adamantina (FAI), professor doutor Alexandre Teixeira de Souza, a pedagoga hospitalar da Clínica Pai Nosso Lar Izabel Olívia Paranhos Vasques, a dra. Adriana Alckmin diretora do Complexo Penal da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, a delegada da Polícia Civil em Adamantina Laíza Fernanda Rigatto, o comandante da Polícia Militar em Adamantina capitão Eder Bressan, a advogada dra. Ana Carolina Parra Lobo vice-presidente da OAB no município e Sérgio Vanderlei da Silva, presidente do Sincomércio da Nova Alta Paulista.

Ainda estiveram presentes autoridades civis e militares, representantes da comunidade acadêmica e integrantes da rede de proteção.

Durante a apresentação, foram destacados os diferentes núcleos de atuação do projeto. Na área da Educação, o Soul Feminina desenvolve ações nas redes municipal, estadual e universitária, promovendo cidadania, prevenção da violência, relacionamentos saudáveis e educação em direitos humanos.

No eixo da Assistência Social, o projeto realiza capacitações permanentes junto às equipes do CRAS, CREAS, IAMA, Lar Cristão, Casa do Garoto e demais serviços especializados. Também foram apresentados materiais produzidos pelo projeto, como o livro coletivo elaborado por mulheres atendidas pelo CRAS, a Cartilha da Mulher e as capacitações realizadas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Outro destaque é o Grupo Reflexivo para Homens, coordenado pela equipe técnica formada por Patrícia Mendes e Bruno Rissatto Pereira, iniciativa voltada à reflexão, responsabilização e prevenção da reincidência em casos de violência.

Na área da Saúde Mental, o projeto atua em parceria com o Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar, referência para 62 municípios.

O Soul Feminina também mantém atuação no sistema prisional feminino e no Núcleo Justiça e Segurança Pública, integrando Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais instituições.

O projeto ainda conta com um Núcleo Empresarial, fortalecendo a participação da iniciativa privada nas ações de conscientização e prevenção.

Durante a avaliação, foram apresentados os diferenciais que credenciam o Soul Feminina ao Prêmio Innovare. Entre eles estão a atuação preventiva sobre as causas da violência, a integração entre instituições que tradicionalmente trabalham de forma isolada, o acompanhamento de todo o ciclo da violência, a produção de conhecimento científico, o desenvolvimento de tecnologias sociais próprias — como a Cartilha da Mulher, a Cartilha do Homem, o Calendário da Vida, os Grupos Reflexivos e o Quiz Digital —, além do potencial de replicação em qualquer município brasileiro.

Outro aspecto ressaltado foi a capacidade do projeto de transformar ações em políticas públicas permanentes, aproximando o Poder Judiciário da população e promovendo uma atuação humanizada e intersetorial.

Ao final do encontro, foi reforçado o agradecimento à equipe avaliadora do Prêmio Innovare, às autoridades e a todos os parceiros que contribuem para o fortalecimento do Soul Feminina, reafirmando o compromisso coletivo com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre da violência.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

