Ex-policial penal morre após queda de paramotor em Lucélia



Um acidente com paramotor terminou em tragédia no início da noite desta segunda-feira, em Lucélia. A vítima, um policial penal aposentado recentemente, não resistiu aos ferimentos e morreu após a queda.

O acidente ocorreu na região da Chácara São João, no bairro Santa Cecília. De acordo com as primeiras informações, o homem realizava um voo quando teria sido atingido por uma linha de pipa. A suspeita é de que o impacto tenha comprometido o controle do equipamento, provocando a queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina foram acionadas rapidamente e encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento emergencial ainda no local e foi encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Lucélia, mas não resistiu.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas para confirmar a causa exata da queda, incluindo a possibilidade de uso de linha com material cortante, prática perigosa e ilegal.

O caso reforça o alerta sobre os riscos do uso de linhas de pipa com cerol ou outros materiais cortantes, que podem causar acidentes fatais, não apenas com praticantes de esportes aéreos, mas também com motociclistas, ciclistas e pedestres.