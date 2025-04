Touro solto no meio de avenida avança sobre homem e BMW na zona sul de Ribeirão Preto

Com o impacto, o vidro do automóvel ficou destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Até a última atualização desta notícia, não se sabia onde estava o animal e quem é o responsável por ele.

O incidente ocorreu na Avenida Rebouças, que liga uma região de condomínios à Rodovia José Fregonezi (SP-328), no distrito de Bonfim Paulista.