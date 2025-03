Estudantes da EE Helen Keller conhecem o projeto Adamantina do Bem

Idealizadora do projeto ministrou palestra aos estudantes inscritos na eletiva “Ressignificando: Um novo olhar sobre Adamantina”

Na tarde desta sexta-feira (7/3), estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Helen Keller – PEI, inscritos na disciplina eletiva “Ressignificando: Um novo olhar sobre Adamantina”, participaram de um debate com a presença de Ana Paula Lima Ferreira, idealizadora do Adamantina do Bem.



A voluntária discorreu sobre a criação do projeto, que atua como aliado da Secretaria Municipal de Assistência Social e entidades assistenciais locais, auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade.



Criado a partir da iniciativa de um grupo de amigas nasceu o projeto “Adamantina do Bem”, realizou intensa campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, roupas e móveis para famílias necessitadas do município, especialmente no período da Pandemia de Covid-19.



“Ainda continuamos atuando, atendendo pedidos de moradores de diversos bairros, mas a demanda caiu bastante”, destaca Ana Paula.



Durante a conversa com os estudantes, a idealizadora da ação destacou o importante trabalho realizado pelas entidades e pela rede de proteção social. “Nosso projeto vem somar forças com as diversas entidades e Secretária de Assistência Social. Buscanos a colaboração da população para atuar em situações emergenciais, ampliando esse trabalho”, complementa.



Ana Paula ressaltou ainda que, apesar da redução do volume de pedidos de auxílio, o “Adamantina do Bem” contina atuando, por isso a colaboração da população é muito importante. “Diculgamos os pedidos de ajuda nas nossas redes sociais para mobilizar os voluntários e doações”, detaca. “Quem quiser doar pode entrar em contato pelo whatsapp (18) 99746-7611 ou pelo Instagram @adamantina_do_bem”.

A Eletiva



Sob a orientação dos professores Tiago Alves dos Santos Alves e Everton dos Santos, a disciplina eletiva “Ressignificando: Um novo olhar sobre Adamantina” será desenvolvida com a participação de estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Helen Keller.



A proposta tem como objetivo oportunizar momentos, experiências e vivências aos estudantes, aprofundando os seus conhecimentos e habilidades e possibilitando refletirem sobre a realidade do meio onde vivem e quais as medidas para promover mudanças necessárias e significativas em sua comunidade/bairro.



Ao longo do primeiro semestre, serão trabalhadas, nesta disciplina, questões sociais e ambientais, relacionados ao desenvolvimento territorial, seus processos socioeconômicos e culturais, visando o desenvolvimento de ações de mediação que envolvam políticas públicas para propor intervenções sustentáveis em sua comunidade, contribuindo para a ampliação do seu projeto de vida.



A eletiva pretende ainda mapear e identificar as carências de infraestrutura e aspectos socioambientais e propor soluções ou políticas públicas que possam mitigar essas situações, tendo como ponto de partida a própria localidade e vivência dos estudantes.



Também faz parte dos objetivos da eletiva, desenvolver uma proposta de ação efetiva para abordar os problemas identificados, por meio de parcerias com órgãos públicos e organizações não governamentais.