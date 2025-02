Santa Casa de Adamantina avança para em breve realizar transplantes de órgãos e tecidos

Com o objetivo de dar início ao processo de formação conjunta entre graduandos e professores do ensino básico exigido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) como um dos mecanismos de aproximação entre ensino superior e básico, o Centro Universitário de Adamantina realizou o 1º Encontro de Formação do PIBID nos dias 21 e 28 de janeiro, no Câmpus II.

Participaram do evento, estudantes de licenciatura bolsistas do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência (PIBID) e professores supervisores do programa atuantes nas escolas-campo.

“A ideia é que ao longo desta edição do programa possa haver outros momentos formativos que envolvam não apenas os integrantes do PIBID, mas também de toda a comunidade de educação da região com cursos, palestras e oficinas”, afirma a coordenadora institucional do PIBID, Prof.ª Dra. Alessandra Aparecida dos Santos.

No encontro foram ministradas as oficinas de Comunicação Assertiva e Gerenciamento do Tempo pelas profissionais do Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP).

Sobre o PIBID

Destinado ao aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior, o PIBID integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) para o fomento da iniciação à docência, contribuindo assim para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira.

O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, comprometam-se com o exercício do magistério na rede pública.