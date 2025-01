ARTIGO: BONS E VELHOS TEMPOS DO “DE.COM” NAS PAREDES ALVAS…

“A memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim mais que eu; e ela não perde o que merece ser salvo.” (Eduardo Galeano)

Para IGOR P. e IEDA B., dedico!

By seb@r.

Não sei ao certo quantas imagens fotográficas existem nos meus arquivos analógico (fotos) e digital, porém, posso registrar que são centenas de imagens dos muitos desencontros nos quais estive presente para isto ou aquilo, ainda, sem mais e sem menos…

Também, como sempre escrevo ou reforço nas minhas conversas deste ou do outro lado, “não me arrependo das minhas escolhas nisto ou naquilo, porém, me arrependo das escolhas que não foram feitas por causa disto ou daquilo…”

Se estou lembrando aqui, acredito que foram mais de 5 anos como COORDENADOR DO DE.COM, ou seja, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO das PAREDES ALVAS, além de outros cargos e funções deliberadas por meio de Portarias pelo DIRETOR GERAL daquele outro tempo do tempo…

Assim, nestes anos de envolvimento em diversas atividades promovidas e executadas pela Instituição por meio do apoio do DE.COM, pode-se registrar que foram muitos os desencontros realizados em todas as áreas de atuação da Instituição e assim por diante…

Como escrevi acima, existem muitos registros fotográficos para tais comprovações, ainda, são registros que trazem o passado institucional para o presente em busca das muitas reflexões sobre aquele período e ponto quase final…

Deve-se, como sempre, reconhecer que tais atividades foram realizadas em EQUIPE, ou seja, pelos docentes dos cursos de JORNALISMO E PUBLICIDADE & PROPAGANDA e sempre com apoio da DIREÇÃO GERAL e colaboração de outros Departamentos afins aos objetivos dos projetos e outros…

Não tem como ficar distantes destas realizações que marcaram aqueles anos de contribuição acadêmica nas áreas do ENSINO, da PESQUISA e da EXTENSÃO pela EQUIPE DO DEPARTANTO DE COMUNICAÇÃO (DE.COM)…

Neste período, também, foram realizados muitos desencontros além das PAREDES ALVAS para uma aproximação entre docentes e discentes, afinal de contas, cada qual sabe pra onde poderia ir sem isto ou aquilo…

Não tem como citar nomes destes docentes ou discentes, até mesmo, funcionários/as que participaram destas atividades visando sempre o denominado “bem comum”, isso considerando que existia certa “cumplicidade” entre os/as participantes…

Tais recordações são necessárias neste NOVO TEMPO NOVO, tendo em vista que muitas pessoas que estiveram presentes neste período não estão mais neste TEMPO DO TEMPO e outros/as foram embora por causa disto ou daquilo…

As lembranças são muitas e aparecem de vez em quando por aqui, talvez pra reforçar que um dia isso ocorreu naqueles lados das PAREDES ALVAS…

As fotos que são registros históricos deste VELHO TEMPO VELHO, porém, reforçam que naquele outro TEMPO DESTE MESMO TEMPO muitas atividades ocorreram neste ou naqueles “campi”…

QUEM PARTICIPOU DESTES MOMENTOS VAI RECORDAR ISTO OU AQUILO, AINDA, SEM MAIS E SEM MENOS…

