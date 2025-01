Adamantinenses participam de evento nacional de Capoeira, na Bahia

A ACREA (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina) fez a doação de R$ 9.810,00 para ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina). O valor faz parte do compromisso assumido pela entidade japonesa com o resultado financeiro positivo do Haru Matsuri 2024 (2º Festival da Primavera) – Edição Kodomotachi, promovido em outubro do ano passado com o apoio da Prefeitura do Município, da Funada, da Wilson e da Hinomoto.

O evento transformou a Cidade Joia na ‘capital japonesa da região’ e, segundo os organizadores, bateu recorde de público ao atrair 14 mil pessoas ao Recinto Poliesportivo nos dois dias – sábado (19) e domingo (20).

“Foi um sucesso e se tornou um verdadeiro encontro de celebração da cultura japonesa, com pratos típicos orientais e apresentações culturais”, lembrou a presidente da ACREA, Noriko Onishi Saito.

A Associação fez a entrega de cestas básicas para 90 pacientes que realizam tratamento de hemodiálise por meio da ARCA em Adamantina.

“Agradecemos a todos que prestigiaram e contribuíram para o sucesso desta edição! Juntos, fortalecemos nossas tradições e apoiamos causas importantes para a nossa comunidade”, destacou Noriko.