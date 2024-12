SICOOB NOSSO comemora 36 anos em Adamantina

A cidade de Adamantina recebe hoje (30), a mais nova opção de gastronomia com a inauguração da Pizzaria Donatello, que chega para oferecer uma experiência única aos amantes de boa pizza. Tradicional em São Paulo e com uma unidade de sucesso em Pacaembu, a Pizzaria Donatello promete conquistar o paladar dos adamantinenses com sua culinária de qualidade e um ambiente acolhedor.

A nova unidade está localizada no cruzamento da Rua Euclides da Cunha com a Deputado Salles Filho, na esquina da Clínica Dr. Tairo Hosoume.

O cardápio da Pizzaria Donatello conta com uma variedade de pizzas doces e salgadas, lanches, sucos, porções e o famoso chopp Brahma, ideal para acompanhar uma boa refeição com amigos e família.

A direção da casa fica por conta do empresário José Elcir, que traz para Adamantina sua vasta experiência no segmento de alimentação e promete oferecer aos clientes o que há de me-lhor em pizzas, esfihas e outros pratos.