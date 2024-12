PIZZARIA DONATELLO é inaugurada em Adamantina

Dezembro começou. O último mês do ano conta com uma programação com diversas atrações culturais.

As atividades preparadas pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, contam com a exibição de filmes do Ponto MIS nos dias 05, 13 e 19. Para assistir, é preciso consultar os horários, filmes disponíveis e, ainda, fazer a retirada dos ingressos na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

A programação do mês ainda conta com várias atrações que foram desenvolvidas por meio do repasse da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. As datas e horários estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura de Adamantina.

Para fechar o ano, o Projeto Bom de Nota, Bom de Dança vai apresentar o espetáculo Cartas para o Amanhã no dia 7 de dezembro às 15h e às 16h30. Na mesma data, acontece a Feira da Mulher Empreendedora –Edição de Natal.

No domingo (8), a partir das 10h no Salão Paroquial do Bairro do Pavão acontece o 1º Almoço Resgatando Tradições Rurais do Bairro do Pavão. Ainda no domingo (8), acontece a chegada do Papai Noel no Parque dos Pioneiros a partir das 17h. Além do Bom Velhinho, haverá ainda apresentação do Circo Show e da cantora sertaneja Lyanne Mello.

Já na segunda-feira (9), a partir das 20h, o Papai Noel estará no Paço Municipal para receber as crianças. Para marcar esse momento, haverá um show com Los Kandangos e o Trenzinho da Alegria.

A partir do dia 16 de dezembro, a Praça Élio Micheloni recebe uma programação especial no período noturno. Na segunda-feira (16), acontecerá a premiação do “Concurso Natal Mágico”, na terça-feira (17), a Orquestra de Viola Caipira faz sua apresentação de encerramento do ano.

Na quarta-feira (18), quem sobe ao palco para fazer sua apresentação de final de ano é a Big Band do município. Na quinta-feira(19), a programação leva o Jazz na Rua. No dia 20, é a vez da Banda Marcial de Adamantina fazer o seu concerto de natal. Todas as apresentações acontecem às 20h.

No dia 23 de dezembro, no Anfiteatro Fernando Paloni, será realizado o Espetáculo Euvero! Palhaçadas e Palhaços entre poesia e trapalhada. Para encerrar o ano, no dia 27 de dezembro será entregue o prêmio cultura 2024 e a última edição do Rock na Praça.