Último debate é realizado com a ausência de dois candidatos a prefeito

Nesta quinta-feira (3), foi realizado o último debate entre os candidatos à prefeitura de Adamantina, organizado pelo Grupo Joia de Comunicação e transmitido pelas emissoras Brasil 93 FM, Nativa FM e pela TV Folha Regional.

O evento, no entanto, teve a ausência de dois dos quatro candidatos: Alcio Roberto Ikeda Júnior e José Carlos Tiveron. A não participação, dos dois candidatos repercutiu bastante nas redes sociais durante a transmissão ao vivo.

Participaram do debate os candidatos Daniel Robles (PSD) e Dr. Jorge (Progressistas), que tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas para a cidade, responder às perguntas elaboradas pelos jornalistas do Grupo Joia e também enfrentar o embate direto entre si na segunda parte do debate.

Os temas debatidos incluíram saúde, educação, infraestrutura e o desenvolvimento econômico de Adamantina, questões centrais para os eleitores.

A ausência dos candidatos Alcio Ikeda e José Carlos Tiveron foi comentada por internautas, que se manifestaram em grande número nas redes sociais da TV Folha Regional. Ambos os candidatos enviaram notas ao Grupo Joia explicando os motivos de suas ausências.

O diretor-presidente do Grupo Joia de Comunicação, Jonas Bonassa, juntamente com os jornalistas Cleide Tinetti e Guino Bonassa, lamentou a ausência dos dois candidatos. Ele ressaltou a importância do debate como um espaço fundamental de diálogo democrático, oferecendo à população de Adamantina a oportunidade de conhecer melhor as propostas e posturas de seus futuros governantes.

O conteúdo completo do debate está disponível para quem quiser rever no Facebook da Folha Regional e no portal Folha Regional NET.