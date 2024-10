Alunos de Enfermagem realizam visita técnica ao Setor de Queimados do Hospital Estadual de Bauru

Os alunos dos 6º e 8º termos do curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina realizaram, no último dia 3, uma visita técnica ao Hospital Estadual de Bauru, que é referência no tratamento de queimados, para conhecer a sistematização e cuidados de Enfermagem.

“Um dos momentos mais enriquecedores foi a demonstração dos procedimentos de banho e troca de curativos”, relatou a aluna Sandy dos Santos de Souza, concluinte do curso. Ela destacou, ainda, que “o enfermeiro enfatizou a importância de realizar esses cuidados de forma cuidadosa e higiênica, utilizando os materiais adequados. Observamos a preocupação em minimizar a dor e o desconforto dos pacientes, sempre priorizando sua segurança e bem-estar”.

A visita foi acompanhada por docente e orientadora de estágio do curso de Enfermagem. A Prof.ª Ma. Camila de Souza Prazeres enfatizou que “a oportunidade de interação com profissionais da área, e observação de inovações e práticas, são de extrema importância para serem aplicadas em projetos futuros. Isso tudo estimulou o interesse dos discentes, contribuindo para uma formação mais completa e integrada”.

Para o coordenador interino do curso, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, a visita tem por finalidade “proporcionar o conhecimento sobre situações, de responsabilidade do profissional enfermeiro, as quais são pouco evidenciadas nas atividades práticas e estágios supervisionados realizados no decorrer do curso”.

O Hospital Estadual de Bauru

Segundo publicação no site da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) – extraído de https://heb.famesp.org.br/imprensa.php?mnu=16&id=884) –, “a Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) do Hospital Estadual de Bauru (HEB), serviço sob gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), é referência em saúde no tratamento público de pacientes dos 645 municípios do Estado de São Paulo. O Hospital como um todo atende pacientes de 68 cidades da região de Bauru, com população estimada de 1,8 milhão de pessoas. Porém, a Unidade de Tratamento de Queimaduras tem abrangência maior, recebendo pedidos de internação de todo o Estado. Se faltar vaga em outros serviços de referência do país, o HEB também pode ser acionado, como já ocorreu com pacientes do Paraná”.

“Inaugurado em março de 2004, o Serviço acumula histórias de sucesso no tratamento e ajuda a escrever a trajetória desse Hospital que completou 15 anos de inauguração em 11 de novembro de 2017”, prossegue a publicação.

“A Unidade contabiliza quase 3 mil pacientes internados, além de todos os casos acompanhados em ambulatório. Atualmente, somente essa Unidade mantém 16 leitos em funcionamento no hospital. Localizada na ala direita do segundo andar do HEB, é dotada de sistemas de segurança sanitária e ambiental, com equipamentos modernos para tratamento de adultos e crianças vítimas de queimaduras de todos os tipos”, conclui o texto do site.