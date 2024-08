Centro Universitário de Adamantina inova com a digitalização de documentos acadêmicos

O Centro Universitário de Adamantina anuncia mais uma inovação para seus alunos: a partir deste semestre, a colação de grau passará a ser digital. Este avanço faz parte do processo de modernização e digitalização dos documentos acadêmicos, trazendo mais praticidade e segurança para os formandos.

A ata de colação de grau, que é o registro oficial da formatura e cuja assinatura é obrigatória para a expedição do diploma de graduação, agora será assinada digitalmente. Os alunos receberão uma notificação no e-mail institucional, orientando-os a realizar a assinatura eletrônica. O prazo para o cumprimento desta assinatura será de até 30 dias.

A colação de grau online seguirá a ordem das datas do calendário escolar, independentemente da data das sessões festivas dos cursos. Após a confirmação da assinatura da ata pelo setor de registro de diplomas, o formando poderá solicitar o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar digital na central do aluno.

A emissão do diploma digital ocorrerá em até 60 dias após a assinatura da ata, conforme a legislação do Ministério da Educação (MEC). Esta mudança promete agilizar o processo de colação de grau, beneficiando todos os envolvidos e mantendo a conformidade com as exigências legais.

Com esta iniciativa, o Centro Universitário de Adamantina demonstra seu compromisso com a inovação e a qualidade no serviço prestado aos alunos, acompanhando as tendências tecnológicas e administrativas do setor educacional.