Homenagem da Câmara à campeã mundial de fisiculturismo Zil Silva

O Voleibol Masculino Sub-18 do Adamantina/ Selar/ Capaz/ UniFAI, conquistou um bom resultado ao vencer por 3 sets 0, o time da EVAM Três Lagoas.

Já o time Sub-18/ Feminino, não teve a mesma sorte, e perderam para as adversárias por 3 sets 0.

O jogo entre as duas equipes, foi pela rodada da Livea (Liga de Voleibol Entre Amigos de Presidente Epitácio), realizado no sábado (27), no Centro Esportivo Prof. Carlos Santana Bueno (Ginásio do Navarro), em Adamantina.

TRÊS LAGOAS NO DOMINGO (4)

As equipes adamantinenses pela mesma competição, voltará às quadras neste domingo (4), atuando no Ginásio de Esportes Cacilda Acre Rocha, em Três Lagoas, onde enfrentarão as anfitriã em três partidas, com início previsto a partir das 8h30.

-INFANTIL /FEMININO

SEJUVEL x Adamantina

-SUB-18/ FEMININO

SEJUVEL x Adamantina

-INFANTIL/ MASCULINO-

SEJUVEL x Adamantina

-SUB- 18/ MASCULINO

SEJUVEL x Adamantina

COMISSÃO TÉCNICA

As equipes adamantinenses são orientadas pelos voluntários e auxiliares Larissa Trindade e Pedro Milanesi.