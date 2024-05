Defesa Civil de Adamantina envia donativos para o Rio Grande do Sul

Eixos do programa são divididos em três fases: acolhimento e sensibilização; preparação para aumento de competitividade e preparação para o mercado

Na noite de ontem (21), foi realizado em Adamantina o lançamento do Programa Loja do Futuro. A implantação do programa no município é uma parceria entre: FECOMÉRCIO, SINCOMÉRCIO Regional Nova Alta Paulista, SESC, SENAC, ACE Adamantina, Prefeitura Municipal de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e SEBRAE.

Participaram da solenidade a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, José Carlos Cavalcante, gerente regional do Sebrae – SP, vereadores, Sérgio Vanderlei da Silva, presidente do Sincomércio e Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico, comerciantes, alunos do curso de Gestão Comercial da Fatec, entre outros.

Na oportunidade, foi apresentado os eixos do programa Loja de Futuro que são divididos em três fases: acolhimento e sensibilização; preparação para aumento de competitividade e preparação para o mercado.

A fase um foi realizada durante o encontro de ontem, já a segunda etapa acontecerá durante os meses de junho e julho com ações como: Integra Comércio – Qual é o DNA do seu negócio; Quanto vale o seu tempo? O energético para gestão do setor do comércio, entre outras.

Na última fase, que é chamada de “Preparação para Mercado”, as atividades também estão previstas para os meses de junho e julho e entre elas terá a Missão Empresarial – Inova, iniciativa que visa levar os participantes para conhecerem de perto o funcionamento de grandes empresas na capital paulista.

Após a apresentação do projeto, Igor Drudi, que é especialista em facilitação de processos criativos e inovação, formado e pós-graduado em Design, com mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico, apresentou a palestra “Conheça o impacto da Inteligência Artificial no Varejo”.

O palestrante explicou que o cliente atualmente não vê mais limite entre o físico e o digital e que atualmente reclamar para a pessoa como no Google é a mesma coisa.

“Com a Inteligência Artificial, estamos dando um salto na maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos”, assegurou. Após falar que a razão do varejo é vender e que vender não é só uma transação, ele apresentou alguns recursos que podem facilitar a vida dos comerciantes nos dias de hoje.

“A automação mais a inteligência artificial funcionam como o copiloto de um negócio. Por isso, escrever um prompt que seja claro e específico, forneça contexto, faça perguntas completas e de seguimento é a melhor alternativa”, finalizou.

Os comerciantes que desejarem fazer parte do Programa Loja do Futuro podem obter mais informações no Posto do Sebrae Aqui que funciona na Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Adamantina.