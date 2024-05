Com mudança no PL, grupo de apoio a Alcio Ikeda passa a ter cinco partidos aliados

Apesar de encerrado no último dia 8 de maio o prazo para mudança de partido por ocupantes de cargos eleitos e de filiações para concorrer nas Eleições Municipais 2024 (8 de maio), as movimentações nos bastidores políticos continuaram ocorrendo em Adamantina. E nesta semana mais uma inesperada ‘reviravolta’ aconteceu com relação às composições dos grupos que possuem pré-candidaturas a prefeito, desta vez envolvendo o Partido Liberal que teve troca de comando.

Presidido até então pelo secretário de gabinete e saúde Gustavo Taniguchi, a comissão executiva municipal do PL teve sua nominata inativada no dia 15 de maio pela direção estadual.

Na segunda-feira (20), foi oficializada junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a nova composição em Adamantina, tendo como novo presidente o administrador Gustavo Correa Fernandes.

Com essa troca de liderança, o Partido Liberal deixa de pertencer à base da pré-candidatura a prefeito de Daniel Robles (PSD) – que representante a proposta de sucessão do prefeito Márcio Cardim – e passa a integrar o grupo de apoio à pré-candidatura ao Executivo de Alcio Ikeda (Republicanos).

Portanto, nesse atual contexto político local, a ‘situação’ fica com apenas dois partidos unidos (PSD e PSDB) e a ‘oposição’ aumenta para cinco aliados (Republicanos, Podemos, MDB, União Brasil – que antes também estava do outro lado – e agora o PL).

“Vamos nos reunir com os membros da legenda e realinhar as diretrizes do partido para as eleições municipais deste ano”, disse Gustavo.