Ciclista adamantinense participa de competição em Pompéia

Adamantina conquistou durante os Jogos da Melhor Idade (JOMI) que aconteceu na cidade de Ourinhos cinco pódios. A competição aconteceu entre os dias 13 e 19 de maio e foi destinada a atletas com 60 anos ou mais.

O município competiu com 36 atletas e na classificação geral obteve o 11º lugar entre 50 cidades inscritas.

As categorias que subiram no pódio foram: atletismo categoria A feminino ganhou ouro; o atletismo na categoria C masculino prata; dança de salão e coreografia prata e natação masculina categoria G Ouro.

Adamantina ainda competiu nas modalidades de bocha obtendo o 7º lugar na classificação final; buraco Feminino, 5º lugar na classificação final; dança de salão Categoria A em 4º lugar; voleibol categoria A feminino em 5º lugar e voleibol categoria B feminino em 8º lugar.

As modalidades que foram disputadas foram: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez.

Os vencedores de cada modalidade tanto no feminino quanto no masculino se classificaram para disputar a final estadual que acontecerá em junho no município de Itatiba.