Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite tem início a partir de segunda-feira(27) em Adamantina

Adamantina completará 75 anos no dia 13 de junho. Em meio às comemorações alusivas ao aniversário do município, a Prefeitura de Adamantina realizará inaugurações durante todo o período.

Abrindo a programação de inaugurações, no dia 5 de junho será realizada a solenidade para inauguração do viveiro de plantas ornamentais que foi construído no Recinto Poliesportivo.

No dia 7, a partir das 19h acontecerá a inauguração das adequações que o Ginásio de Esportes Paulo Camargo recebeu.

A quadra ganhou novo piso vinílico (PVC); um par de traves móveis para futebol de salão e handebol; um par de postes para rede de vôlei oficial; um par de tabelas de basquete em acrílico.

Já no dia 15 de junho, ocorrerá a inauguração dos 12 novos pontos de ônibus de foram instalados. A solenidade acontece no Jardim Adamantina.

No mesmo dia ainda, acontecerá a inauguração da cobertura que foi instalada no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva, a partir das 18h30.

No domingo, 16 de junho, às quadras de beach tênis construídas no Parque dos Pioneiros serão inauguradas com um torneio.

Na terça-feira, 18 de junho, a inauguração será das obras de infraestrutura que foram executadas na vicinal Moysés Justino da Silva. Na quinta-feira, 20 de junho, a reforma e a ampliação que foi executada no Centro Comunitário do Jardim Paulista será executada.

Na sexta-feira, 21 de junho, acontecerão duas inaugurações sendo uma a partir das 14h no Ginásio do Navarro com a apresentação das adequações e reformas e a partir das 19h, acontece a inauguração da nova iluminação pública que foi instalada no Jardim Brasil.

No sábado, 22 de junho, a Loja do Artesão que funciona na rodoviária será inaugurada a partir das 9h.

Encerrando as inaugurações, haverá ainda no dia 29 de junho, a inauguração do Museu e Arquivo Histórico de Adamantina a partir das 10h e no dia 30 de junho, a partir das 18h, será inaugurada o Espaço Gastronômico e as obras de Infraestrutura Urbana que foram executadas no Parque dos Pioneiros.