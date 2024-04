“Adamantina International Rodeo poderá voltar a ser realizado” revela Bentinho

Espaço multifuncional que servirá tanto para as crianças no incentivo à leitura como para as professoras no preparo das atividades e estudo

Foi realizada na manhã de hoje (18), a solenidade de reinauguração da sala de leitura da EMEF Navarro de Andrade. A cerimônia contou ainda com a apresentação de um teatro do Sítio do Picapau Amarelo.

A diretora da Daniele Cristiane Moura de Oliveira Santos conta que no espaço foi realizada uma seleção das obras de acordo com a faixa etária dos alunos e a parte mobiliária foi melhor disposta tanto de livros como para a acomodação das crianças com banquetas, mesas, tatame, prateleiras e nova pintura.

Ela acrescenta que a sala de leitura é um espaço multifuncional que servirá tanto para as crianças no incentivo à leitura como para as professoras no preparo das atividades e estudo.

“Com um melhor acesso ao livro físico num ambiente agradável e promoção de atividades e experiências, e oportunizar o uso da informação voltada ao conhecimento e ao entretenimento”, afirma.

Daniele acrescenta que em tempos em que há predominância no uso das telas, a melhoria no local significa oferecer um melhor acesso ao livro físico num ambiente agradável e promoção de atividades e experiências e, ainda, oportuniza o uso da informação voltada ao conhecimento e ao entretenimento.

“A leitura dá liberdade intelectual e acesso a informação como pilares da cidadania e democracia e por isso é necessário desenvolver nas crianças o hábito e o prazer da leitura bem como o uso da biblioteca”, finaliza.