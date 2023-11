SELAR finaliza primeira fase da Copa Master de Adamantina

Amigos Sabotagem F.C/ Império do Corte Flórida Paulista/ Morandi Babear Shop/ Tainá Calçados, dos treinadores Guga e Dener e o Parque Iguaçu F.C/ Amigos Tavone dos técnicos David Tavone e Natan, largaram na frente na disputa por duas vagas para final da 4ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

As duas equipes saíram vencedoras diante dos seus adversários S.E. Hookah Valem / Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/ Chicão Frutas e o Amigos da Bola F.C/ Osvaldo Cruz, no primeiro confronto das semifinais, nos jogos de ida, realizado no último sábado (18), no campo da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina). Confira os resultados.

AMIGOS SABOTAGEM F.C.

O time do Amigos Sabotagem F.C. mostrando superioridade em campo e um bom futebol conseguiu um bom resultado vencendo por 3 a 1. Destaque para o atacante floridense Fabiano, que marcou duas vezes e Roger fez outro gol. Já o meia atacante Lucas Medeiros, marcou para a S.E. Hookah Valem.

PARQUE IGUAÇU F.C./AMIGOS DO TAVONE

O time do mandatário empresário esportista David Tavone, fez sua parte e conseguiu um bom resultado rumo a sua pretensão de chegar a disputa final. Com os gols marcados pelo pacaembuense Danilo “Avatar” e o luceliense Maicon “Mineiro”, venceu por 2 a 0 o bom time do Amigos da Bola F.C/ Osvaldo Cruz.

BASTENSE NO APITO

A arbitragem com excelente atuação, foi conduzido muito bem as partidas, por Rogério Aguiar (Bastos).

SEGUNDO CONFRONTO NO PARQUE IGUAÇU

O segundo e último confrontos entre as equipes no jogo de volta das semifinais será realizado no sábado (25), à partir das 16h, no campo do Parque Iguaçu, com os jogos invertidos.

No primeiro jogo Amigo da Bola F.C./ Osvaldo Cruz X Parque Iguaçu F.C/ Amigos do Tavone e encerrando as semifinais no segundo jogo Amigos Sabotagem F.C/ X Hookah Valem F.C/ Supermercado Godoy Rede Smart.